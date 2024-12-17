США и Турция на грани столкновения: напряжённость на сирийской границе растёт

США обеспокоены возможным вторжением Турции в Сирию после ухода Башара Асада. Турецкие войска накапливаются у сирийской границы, вызывая тревогу из-за угрозы нападения на поддерживаемые Америкой курдские территории.
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