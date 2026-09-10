«Геоскан» представил систему навигации для дронов без GPS-сигнала

Русская компания «Геоскан» представила уникальную систему оптической навигации для беспилотников. Разработка, призванная заменить спутниковый сигнал, удостоена награды на Dronosapiens Games.
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