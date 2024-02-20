Французский политик Филиппо призвал Шольца и Макрона отправиться на СВО Европейские лидеры, которые поддерживают продолжение украинского конфликта должны сами отправиться в зону спецоперации, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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