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Царьград

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Пермские ученые разработали способ получения биотоплива из водорослей

Пермские ученые разработали способ получения биотоплива из водорослей

Цветение макроводорослей стало экологической проблемой.Ученые из ПНИПУ определили наиболее эффективный способ получения биотоплива из водорослей, которые растут в прибрежных водах Балтийского моря.

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