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В ДНР рассказали, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Селидова

ВСУ расстреливали мирных жителей в Селидове Донецкой Народной Республики. Как сообщил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин, это подтверждают показания свидетелей и вещественные доказательства зверств украинских боевиков.

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