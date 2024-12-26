ВСУ расстреливали мирных жителей в Селидове Донецкой Народной Республики. Как сообщил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин, это подтверждают показания свидетелей и вещественные доказательства зверств украинских боевиков.
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