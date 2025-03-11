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Царьград

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Илон Маск: Акты вандализма против Tesla оплачиваются агитаторами

Илон Маск: Акты вандализма против Tesla оплачиваются агитаторами

Илон Маск заявил, что большинство актов вандализма против Tesla совершены оплачиваемыми агитаторами. Пользователь соцсети Х выложил видео, в котором Трамп высказывает схожие подозрения.

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