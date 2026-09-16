Страна и люди
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Страна и люди

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Мобильные огневые группы в Брянской области начали применять мультипули

Мобильные огневые группы в Брянской области начали применять мультипули

Корреспондент Zvezdanews Ярослав Склянной работает в брянском приграничье. Он пообщался с военнослужащими из состава мобильных огневых групп.

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