Роскосмос отказывается от сотрудничества со странами, оказывающими поддержку Украине

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Киеву оружие и оказывают Украине политическую поддержку.
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