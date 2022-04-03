iXBT.com

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А если космодром откалибровать?  🤔😃«Мы сможем запуск...
  • Анатолий Иванов
    Быстрее ты сможешь только в штаны валить.«Мы сможем запуск...
  • Meerflieger
    Илона - дура... Нахрена сбивать ВСЕ спутники? Достаточно угандошить разведывательные. Фото, видео, радиолокация... А ...«Мы сможем запуск...

Роскосмос отказывается от сотрудничества со странами, оказывающими поддержку Украине

Роскосмос отказывается от сотрудничества со странами, оказывающими поддержку Украине

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Киеву оружие и оказывают Украине политическую поддержку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх