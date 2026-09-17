Воробьев не забил за «Краснодар» ни разу за 12 матчей. Форварда купили за 7+ млн евро

Дмитрий Воробьев по-прежнему не может забить за « Краснодар ». Нападающий был приобретен у «Локомотива» за 7,3 млн евро, еще 1 млн – бонусные выплаты.
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