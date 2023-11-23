Рублю предрекли ослабление до 100-110 за доллар: экономисты назвали причины

Процесс укрепления рубля не продлится долго, заявляют сегодня многие аналитики. В частности, в этом убеждена главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова, по расчетам которой уже в декабре курс российской валюты вернётся в диапазон от 90 до 95 за доллар.