Легенда Вахтанговского театра: сто лет со дня рождения Юлии Борисовой

Театральный мир 17 марта отмечает вековой юбилей со дня рождения Юлии Константиновны Борисовой. В Театре Вахтангова в этот день состоится вечер под названием «Одной звезды я повторяю имя», посвященный актрисе.
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