Фигурист Галлямов напомнил МОК, что олимпийская медаль выдается навсегда

Призер Олимпийских игр 2022 года, российский фигурист Александр Галлямов обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой ответить на вопрос о сроке действия олимпийских медалей.
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