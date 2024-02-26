В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

Если слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки западных военных на Украину окажутся правдой, возникнет риск перехода конфликта в новое качество, предупредил в разговоре с «Лентой.
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