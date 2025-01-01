Петербург встретил 2025 год под огнями Ростральных колонн

За пять минут до Нового года в Петербурге зажглись огни Ростральных колонн. В это время Дворцовый и Троицкий мосты были украшены новогодней иллюминацией, а на фасаде Штаба гвардейского корпуса прошло мультимедийное шоу.
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