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Ивановские новости

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Ивановская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Ивановская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

С начала года жители Ивановской области отправили на передовую около 40 тонн гуманитарной помощи. Фонд «Своих не бросаем» также объявил сбор средств на покупку квадрокоптеров для воздушно-десантной дивизии.

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