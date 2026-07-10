Ивановская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

С начала года жители Ивановской области отправили на передовую около 40 тонн гуманитарной помощи. Фонд «Своих не бросаем» также объявил сбор средств на покупку квадрокоптеров для воздушно-десантной дивизии.
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