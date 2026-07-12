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Русская весна

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Перед смертью сенатор Грэм жал руку Зеленскому, а потом трогал украинский «Писюн» (ФОТО)

Перед смертью сенатор Грэм жал руку Зеленскому, а потом трогал украинский «Писюн» (ФОТО)

10 июля американский русофоб приехал в Киев, где встретился с Зеленским. 11 июля его повели на экскурсию по заводу дронов, где Грэм* сфотографировался с дроном-перехватчиком P1-SUN («Писюн»).

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