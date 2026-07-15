Погоня ударного вертолёта Ка-52 за украинским беспилотником где-то на территории РФ.
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Погоня ударного вертолёта Ка-52 за украинским беспилотником где-то на территории РФ.
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