Имя: Шакира Фамилия: Изабель Мебарак Риполь Имя: Шакира Полное имя: Шакира Изабель Мебарак Риполл.
Shakira
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Имя: Шакира Фамилия: Изабель Мебарак Риполь Имя: Шакира Полное имя: Шакира Изабель Мебарак Риполл.