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Российские артиллеристы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Российские артиллеристы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвал проведение ротации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил полевой склад боеприпасов.

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