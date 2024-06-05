Российские артиллеристы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвал проведение ротации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил полевой склад боеприпасов.
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