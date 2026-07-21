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«Спартак» или ЦСКА? Эксперты выбрали сильнейший клуб Москвы перед стартом нового сезона РПЛ

«Спартак» или ЦСКА? Эксперты выбрали сильнейший клуб Москвы перед стартом нового сезона РПЛ

В ближайшие выходные стартует новый сезон РПЛ.В ближайшие выходные стартует новый сезон РПЛ. Аналитики WINLINE оценили шансы московских команд и назвали главного претендента на звание лучшего клуба столицы по итогам чемпионата.

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