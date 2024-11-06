В Санкт-Петербурге приступили к строительству станции метро «Каменка»

Она продолжит «зеленую» линию метрополитена Метростроители приступили к строительству новой станции метро «Каменки», которая станет продолжением Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии