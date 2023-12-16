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Закон, порядок, государство

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Спасательные ведомства России и Азербайджана развивают сотрудничество

Спасательные ведомства России и Азербайджана развивают сотрудничество

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил Министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаладдина Гейдарова и весь личный состав ведомства с профессиональным праздником – Днем работников МЧС Азербайджана.

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