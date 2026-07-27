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Миронов предложил выплачивать многодетным миллион вместо земли

Миронов предложил выплачивать многодетным миллион вместо земли

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов выступил с законодательной инициативой, предусматривающей закрепление на федеральном уровне права многодетных семей на денежную компенсацию в один миллион рублей.

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