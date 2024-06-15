КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ МОБИЛИЗАЦИЯ, ЯДЕРНЫЙ УДАР И ЕЩЁ ДВА ВАРИАНТА: ПУТИН НАЗВАЛ ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ШАГА ПО СВО Слова президента уже разобрали на составляющие, сделав вывод о том, что России нужно продержаться ещё год для подготовки решающего удара.