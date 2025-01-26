Сотрудники Росгвардии спасли жизнь мужчине на пожаре в Иркутске

В Иркутске на Култукской улице произошел пожар в частном доме. Экипаж Росгвардии — старшие сержанты полиции Андрей Барнаков и Александр Некрасов — заметили дым и, не раздумывая, направились к горящему зданию, сообщили в ведомстве.
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