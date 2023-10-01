В Вышнем Волочке ученики педкласса пообщались с учителем-ветераном

В Год педагога и наставника 25 сентября в «Точке роста» средней школы №5 в г. Вышний Волочек состоялась встреча обучающихся педагогического класса с ветераном труда, Почетным работником образования, учителем немецкого языка, заместителем директора по воспитательной работе СОШ №7 Лучиновой Валентиной Ивановной.