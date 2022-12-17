Морозов заявил, что КХЛ не будет вводить ограничения из-за гриппа: «Масочный режим мы не вводим. Это обычный грипп»

Президент КХЛ заявил, что лига не будет вводить ограничения из-за ситуации с гриппом.  – В Москве и Санкт-Петербурге растет число заболевших гриппом.

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