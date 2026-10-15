Лучшими автомобильными брендами в России стали Evolute, TENET, Tank, Avatr, Li Auto, VOLGA и LADA. Топ представили в Москве на ежегодной автомобильной премии «Точка зажигания», организованной Авито Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ У Лерчек не хвати...
- Неизвестный беспи...
- Раскрыто, какой к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым