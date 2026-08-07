13 горячих постных ужинов: сытные блюда без мяса для всей семьи

Когда наступает Великий пост, передо мной всегда встает одна и та же дилемма. Приготовить что-то скромное, что утолит голод, или найти рецепт, который порадует всю семью насыщенным вкусом и ароматом? Со временем я поняла: ограничения — это не приговор, а повод для кулинарных открытий.