Евросоюз придумал для России новый режим санкций Евросоюз намерен «наказать» Россию новыми санкциями и даже придумал для этого новый режим.
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Евросоюз придумал для России новый режим санкций Евросоюз намерен «наказать» Россию новыми санкциями и даже придумал для этого новый режим.
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