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Ни шагу назад! Эрдоган хочет вернуть зерновую сделку

Ни шагу назад! Эрдоган хочет вернуть зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить так называемую зерновую сделку.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Эрдоган хочет вернуть зерновую сделку. Замечательно! Пусть возвращает! Для этого всего и надо, так это выполнить требования этой сделки для России. Однако вот что ненормально: «На курорты Антальи в 2022 году приехали 3 033 913 туристов из России». [Сколько россиян посетили Турцию в 2022 году... atorus.ru›node/51177] «туристический поток из России в Турцию этим летом сократился чуть ли не на 50%. Конечно, россияне делают так не из-за патриотизма, а просто потому, что стоимость туров подорожала в несколько раз». [МОЯ СТРАНА 22 июля, 8:26 Россия готова показать Турции, кто главнее]. Могут ли эти предатели по глупости осознать всю меру своей ответственности за будущее страны? Или всё за нас всех должен делать русский царь? Потратить избыточные пиастры на СВО не хотите? В ответ на это меня однажды спросили: - что, мне теперь не ездить в Турцию? – Да, не ездить в Турцию! Сначала нужно думать о Родине. Помидоры и другие товары из Турции по-прежнему покупают русские люди. Неужели трудно сообразить, что это работа на нацистов Киевского режима? Неужели и тут должно за нас решать государство и Государь? Ведь никто не заставляет граждан России покупать оккупационные марки и товары у неверных наших соседей. Для тех, кто предпочитает растительную жизнь: – по агентурным данным, русские могут купить недвижимость в Турции, а продать – нет! Тем, кто едет в Турцию пузо греть, перед родителями и детьми не стыдно? Давайте сами хоть что-то делать для победы на фронте и в тылу СВО! Давайте объявим бойкот товарам из Турции! Кроме того, не надо путать понятия «цена» и «стоимость». Ведь на дворе уже давно маркетная экономика. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ассоциация Туроператоров
atorus
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12 час.
Людмила Свириденко
Россия - законченный мазохист, куда ни ткни, везде получает наименьший бонус, но с упертостью продолжает наступать на грабли.
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4 час.

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