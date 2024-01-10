Техосмотр легковых авто вновь станет обязательным?

Российских автовладельцев вновь могут обязать проходить техосмотр, сообщает PRIMPRESS. Для многих владельцев легкового транспорта в 2021 году прохождение процедуры технического осмотра стало необязательной процедурой.
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