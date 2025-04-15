Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Создатель «группы смерти» (по фамилии Погиблов) приговорён к девяти годам строгача

Создатель «группы смерти» (по фамилии Погиблов) приговорён к девяти годам строгача

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Илье Погиблову, который создал в соцсетях канал "Синий кит" - "группу смерти", склонявшую подростков к суицидам.

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Комментарии
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александр мозговой
На кол....
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12 час.
Vladimir Lioubimcev
По фамилии и действия. На погибель... ПСИХБОЛЬНОЙ ОН, вот кто!! Его пожизненно нужно в психбольнице закрытого типа  содержать и пичкать лекарствами. Выйдет, и снова своим черным делом займется.. ОН ОПАСЕН!!
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11 час.
Владимир Алтайцев
чтобы  он  жрал  на  наши  деньги? Жаль, что нет расстрела  таким подонкам
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10 час.
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