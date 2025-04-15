Создатель «группы смерти» (по фамилии Погиблов) приговорён к девяти годам строгача

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Илье Погиблову, который создал в соцсетях канал "Синий кит" - "группу смерти", склонявшую подростков к суицидам.
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