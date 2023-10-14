Ямальский парламентарий Виктор Казарин рассказал об уникальной детской площадке

Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин работает в Губкинском. Парламентарий побывал в 9 микрорайоне, где в рамках десятилетия науки и технологий открыли интерактивную детскую площадку с гироскопом, механическим экскаватором, оптическими приборами и другими увлекательными игровыми элементами.
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