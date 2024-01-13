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Военное обозрение

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«Российская оборонка перешла на боевой лад»: в западной прессе предлагается «подорвать» военное производство в РФ

«Российская оборонка перешла на боевой лад»: в западной прессе предлагается «подорвать» военное производство в РФ

В первую очередь необходимо обрубить каналы поставок сырья для боевых систем.

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