Блог ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Всколыхнувшая Россию информация о банде выходцев из Азербайджана, которые называли себя "мафией" и нападали на людей у станций метро и в парках - естественно стала поводом для особого внимания со стороны органов внутренних дел.
Что будет с схваченными выходцами из Азербайджана, нападавшими на людей в Санкт-Петербурге
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Песков с гнильцой. Как наш главнокомандующий этого не видит.
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4 д.
ГМ
Георгий Михалев
Проведут профилактическую беседу, соберут профсоюзные взносы и отпустят.
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4 д.
k
kraft54
рассадить по отдельным камерам,предварительно с помытыми полами.Ведь бывает же такое: все подонки,как один,совершенно случайно поскальзываются на мокром полу и получают серьёзную травму головы.Медики делают всё возможное,чтобы спасти сидельцев,но они становятся просто дураками.Овощи отдают диаспоре,мы же умеем прощать.
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4 д.
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