Происшествия

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В Якутии сотрудник банка подозревается в присвоении 27 миллионов рублей

В полицию города Мирного обратился представитель финансовой организации с заявлением о том, что в рамках ревизии обнаружена недостача крупной суммы денег.

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