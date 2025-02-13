Названы причины, по которым Россия должна отменить интеллектуальную собственность вражеских стран

Александр Иноземцев

Михаил Делягин (директор института проблем глобализации): "При этом Россия не просто вычеркнута из системы международного права. Само это право прямо и открыто заменено «коллективным Западом» и его лидером, США, на устанавливаемые ими по своему произволу «правила» (вполне аналогичные бандитским понятиям 90-х годов). Это делает вредным и не имеющим оправданий одностороннее соблюдение Россией норм этого, уже не существующего права в отношении стран, в одностороннем порядке отказавшихся соблюдать его нормы в отношении России. В этих условиях следует просто отказаться от соблюдения норм международного права, наносящих России наибольший вред и тормозящих наше развитие наиболее сильно и наиболее явно, в отношении враждебных нам государств. Одной из таких норм является защита интеллектуальной собственности". --- 😊 Перевод с либерастического - коим гражданин Михаил Делягин владеет в совершенстве -, на русский: Россия встань в строй «коллективного Запада» и его лидера США 😄😂🤣