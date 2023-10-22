Украине запретили вести переговоры с Россией: Журналисты назвали имена

США запретили Украине вести переговоры с Россией. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.Киев не пошёл на переговоры о мире с Россией в марте 2022 года, так как такой ход не одобрил Вашингтон, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.