Сенатор Епифанова: россиянам нужно заплатить земельный и имущественный налоги

В настоящее время россиянам нужно заплатить земельный, имущественный и транспортный налоги. Для индивидуальных предпринимателей в начале декабря истекает срок оплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за прошлый год, сказала "Газете.
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