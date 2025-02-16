Ночные удары по военной инфраструктуре Украины

Ночные удары по военной инфраструктуре УкраиныВ ночь с 15 на 16 февраля 2025 года российские войска нанесли комбинированные удары по критическим объектам ВСУ, включая логистические узлы, мостовую инфраструктуру, энергетические объекты и аэродромные комплексы.