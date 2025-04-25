Частые визиты Уиткоффа в Россию объяснили

Частые визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию говорят о стремлении администрации Дональда Трампа наладить контакты и выстраивать позитивный диалог, предположил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко.
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