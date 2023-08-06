Военное обозрение

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Американская пресса: ВС РФ используют на фронте систему РЭБ, подавляющую спутниковую навигацию

Американская пресса: ВС РФ используют на фронте систему РЭБ, подавляющую спутниковую навигацию

Начиная с прошлого года российская армия применяет на фронте систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21", способную подавлять всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.

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