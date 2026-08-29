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Вести Севастополь

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30 августа Большая Ялта останется без электричества на 5 часов

30 августа Большая Ялта останется без электричества на 5 часов

Курортный регион Крыма временно останется без электроэнергии.Согласно оперативному предупреждению городской диспетчерской службы, 30 августа с 5 до 10 утра будут полностью обесточены все населённые пункты в границах Большой Ялты.

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