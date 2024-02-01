В центре «Строгино» пройдет неделя ботаники

Центр творчества «Строгино» проводит неделю ботаники. «До 18 февраля вы можете принести к нам в Центр любые растения, которыми вы готовы поделиться – это могут быть как целые растения в горшках, так и проросшие веточки или листья.
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