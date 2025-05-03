Инновационный лидер в области устойчивой моды Лиз Хершфилд назначена исполнительным директором Cotton Council International (CCI) 

Ветеран индустрии моды и эксперт по устойчивому развитию Лиз Хершфилд (Liz Hershfield) возглавит Cotton Council International (CCI), отдел развития экспорта Национального хлопкового совета Америки (NCC), в качестве нового исполнительного директора.
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