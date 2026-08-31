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Орловские новости

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Розничные кредиты в России в 2026 году достигнут 13 трлн рублей

Розничные кредиты в России в 2026 году достигнут 13 трлн рублей

Выдачи кредитов наличными в 2026 году вырастут на 66% и составят 5,9 трлн рублей, став главным драйвером роста розничного кредитования.

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