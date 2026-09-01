Что с тобой, экономика, мать наша?

Август 2026 года стал временем макроэкономических парадоксов от российской экономики. С одной стороны, руководство Министерства финансов демонстрирует полную уверенность в устойчивости казны: министр финансов Антон Силуанов заявляет, что бюджет не испытывает проблем с финансами и все запланированные расходы обеспечены ресурсами.
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