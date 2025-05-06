Многие эксперты сейчас задаются вопросом: какие цели преследует противник, устраивая вылазки в Курской области? По мнению военного блогера Юрия Подоляки, украинская сторона готовит новую операцию, которая может превзойти по масштабу и последствиям события в Судже — разгром ВСУ будет куда страшнее.
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