У гекконов нашли «шестое чувство»

Несмотря на то, что многие змеи и ящерицы считались «немыми» или «глухими» (в том смысле, что они не издают никаких звуков или плохо их слышат), эти рептилии могут общаться посредством вибрационных сигналов.
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